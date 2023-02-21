Marlyson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlyson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlyson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlyson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlyson 17 Aralık 1997 tarihinde Rosário şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marlyson Conceição Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlyson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Marlyson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marlyson'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marlyson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marlyson_m9/

Marlyson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlyson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlyson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlyson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Ponte Preta

16 Nisan 2019 yılında Paraná

30 Kasım 2019 yılında Ponte Preta

16 Ocak 2020 yılında São Bernardo-SP

7 Ekim 2020 yılında Boa Esporte

5 Şubat 2021 yılında Piracicaba

7 Temmuz 2021 yılında Figueirense FC

4 Ağustos 2021 yılında Metalist 1925

1 Nisan 2022 yılında Figueirense FC

4 Temmuz 2022 yılında Vorskla Poltava

30 Haziran 2023 yılında Figueirense FC

Marlyson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlyson şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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