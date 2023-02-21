Yevgen Pavlyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Pavlyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Pavlyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Pavlyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Pavlyuk 18 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Павлюк Євген Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Pavlyuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgen Pavlyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Pavlyuk'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Pavlyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pavliuk_02/

Yevgen Pavlyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Pavlyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgen Pavlyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Pavlyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2019 yılında Vorskla U19

1 Ocak 2020 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2021 yılında Vorskla U19

5 Şubat 2022 yılında Kryvbas

30 Haziran 2022 yılında Vorskla U19

1 Temmuz 2022 yılında Vorskla Poltava

Yevgen Pavlyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Pavlyuk şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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