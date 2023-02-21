Artem Kulakovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Kulakovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Kulakovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Kulakovskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Kulakovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Kulakovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Kulakovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Kulakovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Kulakovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Kulakovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Kulakovskyi 11 Şubat 2002 tarihinde Komsomolsk, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кулаковський Артем Валерійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Kulakovskyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Artem Kulakovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Kulakovskyi'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Kulakovskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kulakovskiy_23/

Artem Kulakovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Kulakovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Kulakovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Kulakovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

15 Şubat 2020 yılında Vorskla II

17 Ağustos 2021 yılında Girnyk-Sport

30 Haziran 2022 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2022 yılında Vorskla Poltava

Artem Kulakovskyi kimdir

Artem Kulakovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Kulakovskyi şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metalist Kharkiv (2013-2016), Dynamo Kyiv (2017-2019)

Artem Kulakovskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Artem Kulakovskyi nereli

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