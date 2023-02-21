Artem Chelyadin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Chelyadin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Chelyadin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Chelyadin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Chelyadin 29 Aralık 1999 tarihinde Novograd-Volynskyi, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Челядін Артем Геннадійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Chelyadin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Chelyadin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Artem Chelyadin'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Artem Chelyadin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chelya9/

Artem Chelyadin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Chelyadin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Chelyadin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Chelyadin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında Skala Stryi

19 Temmuz 2018 yılında Vorskla II

3 Ağustos 2020 yılında Vorskla Poltava

Artem Chelyadin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Chelyadin şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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