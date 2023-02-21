Ruslan Stepanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Stepanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Stepanyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Stepanyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Stepanyuk 16 Ocak 1992 tarihinde Nikopol, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Степанюк Руслан Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Stepanyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Stepanyuk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ruslan Stepanyuk'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Stepanyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruslan_stepaniuk27/

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Ruslan Stepanyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Stepanyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruslan Stepanyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Stepanyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SK Tavriya II

1 Ocak 2012 yılında Stal Alchevsk

1 Mart 2014 yılında Goverla

1 Mart 2015 yılında FK Oleksandriya

29 Ocak 2016 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2016 yılında Veres Rivne

1 Temmuz 2018 yılında PFC Lviv

30 Temmuz 2018 yılında Zhetysu

9 Ocak 2020 yılında Vorskla Poltava

Ruslan Stepanyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Stepanyuk şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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