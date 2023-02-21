İbrahim Kane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Kane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Kane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Kane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Kane 23 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Kane Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. İbrahim Kane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İbrahim Kane'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Kane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Kane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İbrahim Kane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Kane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Duguwolofila

3 Eylül 2018 yılında Vorskla Poltava

1 Temmuz 2020 yılında Duguwolofila

2 Temmuz 2020 yılında Vorskla Poltava

15 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

31 Aralık 2022 yılında Vorskla Poltava

İbrahim Kane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Kane şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

İbrahim Kane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U23 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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