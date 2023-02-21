Oleksandr Sklyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Sklyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Sklyar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Sklyar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Sklyar 26 Şubat 1991 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Скляр Олександр Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Sklyar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Oleksandr Sklyar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 12 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Sklyar'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Sklyar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/sanya_skliar/

Oleksandr Sklyar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Sklyar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Sklyar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Sklyar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Kharkiv

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2010 yılında Zirka

12 Temmuz 2012 yılında Vorskla Poltava

Oleksandr Sklyar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Sklyar şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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