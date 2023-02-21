İgor Perduta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Perduta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Perduta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Perduta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Perduta 15 Kasım 1990 tarihinde Terebovlya, Ternopil Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пердута Ігор Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Perduta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. İgor Perduta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. İgor Perduta'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Perduta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.php?id=100050340828887

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İgor Perduta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Perduta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Perduta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Perduta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2012 yılında Obolon Kyiv

31 Aralık 2012 yılında Vorskla II

1 Ocak 2013 yılında Vorskla Poltava

İgor Perduta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Perduta şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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