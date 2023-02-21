Vladlen Yurchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladlen Yurchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladlen Yurchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladlen Yurchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladlen Yurchenko 22 Ocak 1994 tarihinde Mykolaiv şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Юрченко Владлен Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladlen Yurchenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vladlen Yurchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vladlen Yurchenko'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladlen Yurchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yurcha__10/

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Vladlen Yurchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladlen Yurchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladlen Yurchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladlen Yurchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Shakhtar U17

1 Temmuz 2010 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2011 yılında Illichivets

1 Ağustos 2011 yılında Shakhtar II

1 Mart 2014 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2014 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2018 yılında Vejle BK

17 Temmuz 2019 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2021 yılında Desna

25 Ocak 2022 yılında Riga

21 Eylül 2022 yılında Vorskla Poltava

Vladlen Yurchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladlen Yurchenko şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladlen Yurchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torpedo Mykolaiv (2005-2007), Shaktar Donetsk (2007-2010)

Ukrayna U21 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 7 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

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