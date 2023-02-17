Anthony Von Arx kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Von Arx Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anthony Von Arx kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Von Arx ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anthony Von Arx kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Von Arx Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Von Arx adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Von Arx Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Von Arx 23 Temmuz 2001 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur.  İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Von Arx Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anthony Von Arx, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Von Arx'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Von Arx Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthony.vonarx

Anthony Von Arxboyu ve yaşı kaç

Anthony Von Arx Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Von Arx isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Von Arx Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Von Arx futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2017 yılında Aarau U18

1 Ocak 2018 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında FC Wohlen U23

1 Temmuz 2019 yılında FC Aarau

11 Şubat 2021 yılında SC Cham

30 Haziran 2023 yılında FC Aarau

Anthony Von Arx kimdir

Anthony Von Arx Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Von Arx şuan SC Cham takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Suhr, FC Aarau

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Anthony Von Arx nereli

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