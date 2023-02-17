Matteo Pasquarelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Pasquarelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matteo Pasquarelli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matteo Pasquarelli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matteo Pasquarelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Pasquarelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Pasquarelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Pasquarelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Pasquarelli 9 Kasım 1998 tarihinde Affoltern am Albis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Pasquarelli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Matteo Pasquarelli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Matteo Pasquarelli'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matteo Pasquarelliboyu ve yaşı kaç

Matteo Pasquarelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Pasquarelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Matteo Pasquarelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Pasquarelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2018 yılında Rapperswil-Jona

10 Eylül 2020 yılında FC Chiasso

24 Ağu 2021 yılında SC Cham

Matteo Pasquarelli kimdir

Matteo Pasquarelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Pasquarelli şuan SC Cham takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Matteo Pasquarelli nereli

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