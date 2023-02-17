Nando Zimmermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nando Zimmermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nando Zimmermann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nando Zimmermann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nando Zimmermann 27 Temmuz 2002 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nando Zimmermann Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Nando Zimmermann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nando Zimmermann'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nando Zimmermann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nando Zimmermann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nando Zimmermann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nando Zimmermann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2021 yılında ara verdi

1 Ekim 2021 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Nando Zimmermann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nando Zimmermann şuan SC Cham takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.