Joel Bonorand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Bonorand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Bonorand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Bonorand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Bonorand 11 Şubat 2002 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Bonorand Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Bonorand, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Bonorand'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Bonorand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Bonorand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Bonorand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Bonorand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2020 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Aarau

7 Ağu 2020 yılında SC YF Juventus

30 Haziran 2021 yılında FC Aarau

29 Temmuz 2021 yılında FC Wohlen

31 Aralık 2021 yılında FC Aarau

11 Ocak 2022 yılında SC Cham

30 Haziran 2023 yılında FC Aarau

Joel Bonorand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Bonorand şuan SC Cham takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Joel Bonorand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U17 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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