Lucas Thoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Thoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Thoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Thoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Thoni 25 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Thoni Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Thoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Lucas Thoni'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Thoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Thoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Thoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Thoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2013 yılında Luzern U21

19 Eylül 2013 yılında SC Kriens

30 Haziran 2014 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2014 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2015 yılında SC Cham

Lucas Thoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Thoni şuan SC Cham takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Thoni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Cham, SC Kriens, FC Luzern

İsviçre U18 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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