Fabio Niederhauser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Niederhauser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Niederhauser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Niederhauser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Niederhauser 3 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Niederhauser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Niederhauser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Fabio Niederhauser'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabio Niederhauser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Niederhauser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabio Niederhauser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Niederhauser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Zug Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2014 yılında SC Cham

Fabio Niederhauser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Niederhauser şuan SC Cham takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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