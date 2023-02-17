Nicolas Kunzli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Kunzli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Kunzli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Kunzli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Kunzli 6 Mart 2000 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Kunzli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Kunzli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Kunzli'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Kunzli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Kunzli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Kunzli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Kunzli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Zürich U18

11 Temmuz 2018 yılında Aargau U21

19 Şubat 2019 yılında SC Zofingen

1 Temmuz 2019 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Nicolas Kunzli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Kunzli şuan SC Cham takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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