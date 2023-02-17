Daniel Follonier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Follonier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Follonier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Follonier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Follonier 18 Ocak 1994 tarihinde Sierre şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Follonier Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Daniel Follonier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Follonier'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Follonier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Follonier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Follonier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Follonier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Sion

26 Temmuz 2017 yılında FC Luzern

10 Temmuz 2018 yılında Servette FC

30 Haziran 2019 yılında FC Luzern

3 Eylül 2019 yılında SC Kriens

30 Haziran 2021 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında SC Cham

Daniel Follonier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Follonier şuan SC Cham takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Follonier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sion (2008 - 2013)

İsviçre U18 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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