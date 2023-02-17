Aron Elis Thrandarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Elis Thrandarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Elis Thrandarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Elis Thrandarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Elis Thrandarson 10 Kasım 1994 tarihinde Reykjavik şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aron Elís Þrándarson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Elis Thrandarson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Aron Elis Thrandarson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aron Elis Thrandarson'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aron Elis Thrandarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Elis Thrandarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Elis Thrandarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Elis Thrandarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Aalesund

1 Ocak 2020 yılında Odense BK

Aron Elis Thrandarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Elis Thrandarson şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Aron Elis Thrandarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 15 numaralı formasıyla 31 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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