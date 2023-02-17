Gustav Grubbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Grubbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Grubbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Grubbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Grubbe 27 Ocak 2003 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Grubbe Madsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Grubbe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Gustav Grubbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Grubbe'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gustav Grubbe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavgrubbe/

Gustav Grubbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Grubbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Grubbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Grubbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2022 yılında Odense BK

Gustav Grubbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Grubbe şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustav Grubbe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Odense Boldklub (-2019), RasenBallsport Leipzig (2019-2022)

Danimarka U21 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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