Hans Christian Bernat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Christian Bernat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hans Christian Bernat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hans Christian Bernat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hans Christian Bernat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Christian Bernat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hans Christian Bernat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hans Christian Bernat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hans Christian Bernat 13 Kasım 2000 tarihinde Morud şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hans Christian Bernat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Hans Christian Bernat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hans Christian Bernat'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hans Christian Bernatboyu ve yaşı kaç

Hans Christian Bernat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hans Christian Bernat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Hans Christian Bernat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hans Christian Bernat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Odense BK Ant

1 Ocak 2016 yılında FCN Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Odense BK Ant

1 Temmuz 2017 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Odense BK

Hans Christian Bernat kimdir

Hans Christian Bernat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hans Christian Bernat şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Morud IF (-2012), Næsby BK (2012-2014)

Hans Christian Bernat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hans Christian Bernat nereli

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