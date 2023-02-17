Jorgen Skjelvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgen Skjelvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgen Skjelvik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgen Skjelvik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgen Skjelvik 5 Temmuz 1991 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jørgen Skjelvik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgen Skjelvik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Jorgen Skjelvik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jorgen Skjelvik'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorgen Skjelvik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorgen Skjelvik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorgen Skjelvik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgen Skjelvik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Stabæk Fotball

3 Ağu 2011 yılında Helsingborgs IF

31 Aralık 2011 yılında Stabæk Fotball

1 Ocak 2012 yılında Kalmar FF

17 Temmuz 2013 yılında Rosenborg

1 Ocak 2018 yılında Los Angeles

31 Ocak 2020 yılında Odense BK

31 Aralık 2020 yılında Los Angeles

7 Ocak 2021 yılında Odense BK

Jorgen Skjelvik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgen Skjelvik şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorgen Skjelvik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hosle IL, Stabæk (?-2009)

Norveç takımında 5 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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