Naatan Skytta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naatan Skytta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naatan Skytta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naatan Skytta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naatan Skytta 7 Mayıs 2002 tarihinde Ylöjärvi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naatan Skytta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Naatan Skytta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Naatan Skytta'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Naatan Skytta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Naatan Skytta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Naatan Skytta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naatan Skytta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ilves

1 Şubat 2021 yılında Toulouse

26 Ağu 2022 yılında Viking FK

31 Aralık 2022 yılında Toulouse

Naatan Skytta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naatan Skytta şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Naatan Skytta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.