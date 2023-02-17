Bjorn Paulsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Paulsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn Paulsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjorn Paulsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjorn Paulsen 2 Temmuz 1991 tarihinde Augustenborg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Bjørn Paulsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjorn Paulsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Bjorn Paulsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bjorn Paulsen'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bjorn Paulsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjorn Paulsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bjorn Paulsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjorn Paulsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında SönderjyskE

31 Ağu 2015 yılında Esbjerg fB

16 Ocak 2017 yılında Hammarby

7 Ocak 2019 yılında FC Ingolstadt

15 Temmuz 2021 yılında Hammarby

12 Temmuz 2022 yılında Odense BK

Bjorn Paulsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjorn Paulsen şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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