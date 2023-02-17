Omar Jebali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Jebali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Jebali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Jebali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Jebali 19 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da عمر الجبالي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Jebali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Jebali, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Jebali'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Jebali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Jebali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Jebali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Jebali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2019 yılında ES Zarzis

18 Temmuz 2022 yılında Odense BK

30 Haziran 2023 yılında ES Zarzis

Omar Jebali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Jebali şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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