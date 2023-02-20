Ben Lundt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Lundt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Lundt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Lundt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Lundt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Lundt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Lundt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Lundt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Lundt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Lundt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Lundt 24 Eylül 1995 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Maximilian Lundt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Lundt Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Ben Lundt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Lundt'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Lundt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Lundt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Lundt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Lundt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2012 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2013 yılında Hertha BSC II

1 Ağustos 2015 yılında Lenoir-Rhyne

1 Ağustos 2016 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2017 yılında Reading United

1 Ağustos 2017 yılında Akron Zips

11 Ocak 2019 yılında Cincinnati

7 Şubat 2019 yılında Louisville City

30 Kasım 2019 yılında Cincinnati

21 Ocak 2020 yılında Louisville City

30 Kasım 2020 yılında Cincinnati

6 Mayıs 2021 yılında Phoenix Rising

27 Ağustos 2021 yılında Cincinnati

24 Ocak 2022 yılında Phoenix Rising

6 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY

Ben Lundt kimdir

Ben Lundt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Lundt şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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Ben Lundt nereli

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