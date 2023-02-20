Tomas Ostrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ostrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Ostrak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Ostrak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Ostrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ostrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Ostrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ostrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Ostrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Ostrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Ostrak 5 Şubat 2000 tarihinde Frýdek-Místek şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Ostrák şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Ostrak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Tomas Ostrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Ostrak'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Ostrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Ostrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Ostrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Ostrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2019 yılında Köln

2 Temmuz 2019 yılında TSV Hartberg

31 Temmuz 2020 yılında Köln

7 Ağustos 2020 yılında Karvina

30 Haziran 2021 yılında Köln

1 Temmuz 2022 yılında St. Louis CITY

Tomas Ostrak kimdir

Tomas Ostrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Ostrak şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MFK Frýdek-Místek (2008 - 2016)

Tomas Ostrak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Tomas Ostrak nereli

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