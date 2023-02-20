Jared Stroud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Stroud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jared Stroud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jared Stroud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jared Stroud 10 Temmuz 1996 tarihinde Chester Borough, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jared Presson Stroud şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jared Stroud Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 7 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Jared Stroud'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jared Stroud Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JollyJ_Tweets

http://www.instagram.com/jstroud50/

Haberin Devamı

Jared Stroud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jared Stroud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jared Stroud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jared Stroud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Colgate Univ.

1 Mayıs 2015 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2015 yılında Colgate Univ.

1 Mayıs 2016 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2016 yılında Colgate Univ.

1 Mayıs 2017 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2017 yılında Colgate Univ.

21 Ocak 2018 yılında New York RB

15 Mart 2018 yılında NY Red Bulls II

7 Ocak 2020 yılında New York RB

15 Aralık 2020 yılında Austin

7 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY

Jared Stroud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jared Stroud şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.