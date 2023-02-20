Caden Glover kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caden Glover Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caden Glover kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caden Glover ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Caden Glover kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caden Glover Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caden Glover kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caden Glover Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caden Glover adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caden Glover Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caden Glover 8 Mart 2007 tarihinde Columbia, Illinois şehrinde doğmuştur.  Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caden Glover Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caden Glover, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caden Glover'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Caden Glover Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caden Glover futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında STLSC Academy

9 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY

Caden Glover kimdir

Caden Glover Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caden Glover şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Caden Glover Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Caden Glover nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Sayed Al Dokali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayed Al Dokali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sayed Al Dokali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayed Al Dokali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Harvey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Harvey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Harvey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Harvey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sofiane Hanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Hanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sofiane Hanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Hanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renzo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renzo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!