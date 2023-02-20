Caden Glover kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caden Glover Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caden Glover adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Caden Glover Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Caden Glover 8 Mart 2007 tarihinde Columbia, Illinois şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Caden Glover Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caden Glover, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caden Glover'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.
Caden Glover Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Caden Glover futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında STLSC Academy
9 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY
Caden Glover Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Caden Glover şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.
Caden Glover Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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