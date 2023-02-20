Jon Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon Bell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jon Bell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jon Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Bell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Bell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Bell 26 Ağustos 1997 tarihinde Rockville, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Bell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Bell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jon Bell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 11 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Jon Bell'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Bell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/astrobell23/

Jon Bell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Bell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jon Bell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Bell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında UMBC Retrievers

1 Mayıs 2017 yılında OKC Energy U-23

1 Ağustos 2017 yılında UMBC Retrievers

1 Mayıs 2019 yılında Baltimore

1 Ağustos 2019 yılında UMBC Retrievers

9 Ocak 2020 yılında San Jose

1 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2020 yılında Revolution II

22 Mart 2021 yılında New England

21 Ağustos 2021 yılında Revolution II

30 Kasım 2021 yılında New England

11 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY

Jon Bell kimdir

Jon Bell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Bell şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Jon Bell nereli

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