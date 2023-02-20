Jake Nerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Nerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Nerwinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Nerwinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Nerwinski 17 Ekim 1994 tarihinde Lawrenceville, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Nerwinski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Nerwinski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Jake Nerwinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jake Nerwinski'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jake Nerwinski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jakenerwinski/

Jake Nerwinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Nerwinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Nerwinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Nerwinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında UConn Huskies

13 Ocak 2017 yılında Vancouver

1 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY

Jake Nerwinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Nerwinski şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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