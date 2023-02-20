John Nelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Nelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Nelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Nelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Nelson 11 Temmuz 1998 tarihinde Medina, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Nelson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. John Nelson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 11 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. John Nelson'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

John Nelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Nelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Nelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Nelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında NCFC U23

31 Temmuz 2017 yılında Cleveland Int.

1 Ağustos 2017 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2018 yılında Tobacco Road

1 Ağustos 2018 yılında Tar Heels

11 Ocak 2019 yılında Dallas

12 Nisan 2019 yılında North Texas SC

30 Kasım 2019 yılında Dallas

6 Ocak 2022 yılında Cincinnati

11 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY

John Nelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Nelson şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

John Nelson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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