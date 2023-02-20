Max Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Schneider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max Schneider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max Schneider 28 Temmuz 2000 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max Schneider Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Max Schneider, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 18 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Max Schneider'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Max Schneider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max Schneider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Leverkusen U19
1 Ağustos 2019 yılında Thundering Herd
7 Şubat 2022 yılında St. Louis 2
18 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY
Max Schneider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max Schneider şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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