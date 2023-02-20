Max Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Max Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Schneider ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.