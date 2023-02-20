Joakim Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joakim Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joakim Nilsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joakim Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joakim Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joakim Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joakim Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joakim Nilsson 6 Şubat 1994 tarihinde Härnösand şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Jörgen Joakim Nilsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joakim Nilsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Joakim Nilsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joakim Nilsson'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Joakim Nilsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joakimnilssoon/

Joakim Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joakim Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joakim Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joakim Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında GIF Sundsvall

22 Şubat 2016 yılında Elfsborg

11 Temmuz 2019 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2022 yılında St. Louis CITY

Joakim Nilsson kimdir

Joakim Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joakim Nilsson şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Algärna, GIF Sundsvall

Joakim Nilsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joakim Nilsson nereli

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