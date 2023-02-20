Selmir Pidro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selmir Pidro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selmir Pidro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selmir Pidro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selmir Pidro 3 Mart 1998 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selmir Pidro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Selmir Pidro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Selmir Pidro'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Selmir Pidro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selmir Pidro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Selmir Pidro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selmir Pidro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2014 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Sarajevo

18 Ocak 2018 yılında Bosna Visoko

4 Haziran 2018 yılında FK Sarajevo

1 Şubat 2022 yılında St. Louis CITY

2 Şubat 2022 yılında FK Sarajevo

30 Haziran 2022 yılında St. Louis CITY

Selmir Pidro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selmir Pidro şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Selmir Pidro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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