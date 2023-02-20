Selmir Pidro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selmir Pidro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Selmir Pidro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Selmir Pidro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Selmir Pidro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selmir Pidro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Selmir Pidro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selmir Pidro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selmir Pidro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selmir Pidro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selmir Pidro 3 Mart 1998 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selmir Pidro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Selmir Pidro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Selmir Pidro'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Selmir Pidro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selmir Pidro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Selmir Pidro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selmir Pidro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2014 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Sarajevo

18 Ocak 2018 yılında Bosna Visoko

4 Haziran 2018 yılında FK Sarajevo

1 Şubat 2022 yılında St. Louis CITY

2 Şubat 2022 yılında FK Sarajevo

30 Haziran 2022 yılında St. Louis CITY

Selmir Pidro kimdir

Selmir Pidro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selmir Pidro şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Selmir Pidro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Selmir Pidro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Saoud Janan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Janan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saoud Janan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Janan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albi Skendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Skendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albi Skendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Skendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Rabiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Rabiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Rabiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Rabiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rob Kiernan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Kiernan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rob Kiernan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Kiernan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!