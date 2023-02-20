İsak Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Jensen 23 Aralık 2003 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Isak Steiner Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Jensen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDBAEK SPORT GmbH yapmaktadır. İsak Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsak Jensen'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

İsak Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Odense BK Ant

1 Şubat 2020 yılında SE Altyapı

1 Ağustos 2020 yılında SönderjyskE U19

11 Temmuz 2022 yılında St. Louis CITY

İsak Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Jensen şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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