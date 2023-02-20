Kyle Hiebert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Hiebert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Hiebert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kyle Hiebert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kyle Hiebert 30 Temmuz 1997 tarihinde Winnipeg, Manitoba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kyle Hiebert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kyle Hiebert'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Kyle Hiebert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kyle Hiebert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2015 yılında MO State Bears
7 Şubat 2022 yılında St. Louis 2
1 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY
Kyle Hiebert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kyle Hiebert şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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