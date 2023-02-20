Joao Klauss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Klauss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Klauss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Klauss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Klauss 1 Mart 1997 tarihinde Criciúma şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da João Klauss de Mello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Klauss Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Joao Klauss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Klauss'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Joao Klauss Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/joaoklauss07/

Joao Klauss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Klauss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Klauss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Klauss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2016 yılında EC São José

27 Kasım 2016 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2017 yılında Hoffenheim II

15 Mart 2018 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2018 yılında Hoffenheim II

8 Ocak 2019 yılında LASK

31 Temmuz 2020 yılında Hoffenheim II

1 Ağustos 2020 yılında Hoffenheim

13 Ocak 2021 yılında Standard Liège

30 Ocak 2022 yılında Hoffenheim

31 Ocak 2022 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2022 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2022 yılında St. Louis CITY

Joao Klauss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Klauss şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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