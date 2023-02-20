Celio Pompeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celio Pompeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celio Pompeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Celio Pompeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Celio Pompeu 10 Aralık 1999 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Celio Pompeu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 17 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Celio Pompeu'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Celio Pompeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Celio Pompeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında VCU Rams
7 Şubat 2022 yılında St. Louis 2
17 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY
Celio Pompeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Celio Pompeu şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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