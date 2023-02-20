Tim Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Parker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Parker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Parker 23 Şubat 1993 tarihinde Hicksville, New York şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Timothy Ryan Parker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Parker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 11 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Parker'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Parker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Tim_Parker26

http://www.instagram.com/tim_parker26/

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Tim Parker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Parker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tim Parker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Parker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Long Island RR

1 Ağustos 2012 yılında Red Storm

1 Mayıs 2013 yılında Italians

1 Ağustos 2013 yılında Red Storm

15 Ocak 2015 yılında Vancouver

2 Mart 2018 yılında New York RB

19 Ocak 2021 yılında Houston

11 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY

Tim Parker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Parker şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Parker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hicksville High School

Amerika Birleşik Devletleri takımında 21 numaralı formasıyla 2 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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