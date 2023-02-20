İndiana Vassilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndiana Vassilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İndiana Vassilev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İndiana Vassilev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İndiana Vassilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndiana Vassilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İndiana Vassilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İndiana Vassilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İndiana Vassilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İndiana Vassilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İndiana Vassilev 16 Şubat 2001 tarihinde Savannah, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Indiana Denchev Vassilev / Индиана Денчев Василев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İndiana Vassilev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. İndiana Vassilev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İndiana Vassilev'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İndiana Vassilev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/indianavassilev/

İndiana Vassilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İndiana Vassilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

İndiana Vassilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İndiana Vassilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında IMG Soccer

1 Ekim 2017 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2019 yılında Aston Villa U23

17 Eylül 2020 yılında Burton Albion

28 Ocak 2021 yılında Aston Villa U23

29 Ocak 2021 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2021 yılında Aston Villa U23

7 Temmuz 2021 yılında Miami

31 Aralık 2021 yılında Aston Villa U23

5 Mayıs 2022 yılında Miami

10 Kasım 2022 yılında Aston Villa U21

11 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY

31 Aralık 2022 yılında Aston Villa U21

31 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY

İndiana Vassilev kimdir

İndiana Vassilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İndiana Vassilev şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tormenta FC (2013-2015),
IMG Academy (2015-2017),
Aston Villa (2017-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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İndiana Vassilev nereli

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