Joshua Yaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Yaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Yaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Yaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Yaro 24 Mart 1994 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Yaro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joshua Yaro'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joshua Yaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Yaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Yaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Yaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Santa Barbara

1 Ağustos 2013 yılında Georgetown

1 Mayıs 2014 yılında Bohemians

1 Ağustos 2014 yılında Georgetown

14 Ocak 2016 yılında Philadelphia

24 Mart 2016 yılında Bethlehem Steel

26 Eylül 2016 yılında Philadelphia

2 Haziran 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Philadelphia

11 Ocak 2019 yılında San Antonio FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

29 Nisan 2021 yılında San Diego Loyal

7 Şubat 2022 yılında St. Louis 2

1 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY

Joshua Yaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Yaro şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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