Rasmus Alm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Alm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Alm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Alm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Alm 17 Ağu 1995 tarihinde Landskrona şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Alm Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Rasmus Alm, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rasmus Alm'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Alm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Alm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rasmus Alm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Alm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Landskrona

1 Ocak 2018 yılında Brommapojkarna

12 Ocak 2019 yılında Degerfors

25 Temmuz 2019 yılında Elfsborg

31 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY

Rasmus Alm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Alm şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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