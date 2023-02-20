Njabulo Blom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njabulo Blom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Njabulo Blom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Njabulo Blom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Njabulo Blom 11 Aralık 1999 tarihinde Dobsonville, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Njabulo Blom Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCC yapmaktadır. Njabulo Blom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Njabulo Blom'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Njabulo Blom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/blomnjabulo_45?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Haberin Devamı

Njabulo Blom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Njabulo Blom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

Njabulo Blom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Njabulo Blom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2019 yılında Kaizer Chiefs

31 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY

Njabulo Blom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Njabulo Blom şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Njabulo Blom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zondi Bay United, Kaizer Chiefs

Güney Afrika takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.