Nicholas Gioacchini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Gioacchini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Gioacchini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Gioacchini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Gioacchini 25 Temmuz 2000 tarihinde Kansas City, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Selson Gioacchini şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Gioacchini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicholas Gioacchini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 11 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Nicholas Gioacchini'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Gioacchini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nsg___7/

Haberin Devamı

Nicholas Gioacchini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Gioacchini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicholas Gioacchini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Gioacchini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2018 yılında SM Caen B

1 Ekim 2019 yılında SM Caen

31 Ağustos 2021 yılında Montpellier

30 Haziran 2022 yılında SM Caen

20 Temmuz 2022 yılında Orlando

11 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY

Nicholas Gioacchini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Gioacchini şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicholas Gioacchini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bethesda Soccer Club, Cerritos Soccer Academy, D.C. United, Olney Soccer Club, ESSA Soccer Academy

Amerika Birleşik Devletleri takımında 8 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.