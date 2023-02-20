Samuel Adeniran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Adeniran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Adeniran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Adeniran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Adeniran 30 Eylül 1998 tarihinde Houston, Texas şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Oluwabukunmi Adeniran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Adeniran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Adeniran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 15 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Adeniran'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Adeniran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Adeniran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Adeniran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Adeniran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2018 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2018 yılında CD Guadalajara

31 Aralık 2018 yılında CD Leganés B

2 Ocak 2019 yılında Castellón

30 Haziran 2019 yılında CD Leganés B

1 Temmuz 2019 yılında Kickers Emden

18 Ağustos 2020 yılında SV Atlas

15 Mart 2021 yılında Tacoma Defiance

18 Temmuz 2021 yılında Seattle

20 Temmuz 2021 yılında Tacoma Defiance

14 Aralık 2021 yılında Seattle

9 Haziran 2022 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2022 yılında Seattle

15 Aralık 2022 yılında St. Louis CITY

Samuel Adeniran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Adeniran şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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