Akil Watts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akil Watts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akil Watts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akil Watts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akil Watts 4 Şubat 2000 tarihinde Fort Wayne, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Akil Amen-Diop Watts şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akil Watts Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akil Watts'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Akil Watts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akil Watts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Akil Watts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akil Watts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Timbers Academy

9 Temmuz 2018 yılında Mallorca Juv. A

6 Ağustos 2019 yılında Louisville City

7 Şubat 2022 yılında St. Louis 2

1 Ocak 2023 yılında St. Louis CITY

Akil Watts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akil Watts şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.