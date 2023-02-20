Eduard Lowen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Lowen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduard Lowen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduard Lowen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduard Lowen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Lowen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduard Lowen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Lowen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Lowen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Lowen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Lowen 28 Ocak 1997 tarihinde Idar-Oberstein şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Rusya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Lowen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Eduard Lowen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Lowen'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Eduard Lowen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Lowen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eduard Lowen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Lowen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında K'lautern Alt.

1 Temmuz 2012 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2014 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2015 yılında Saarbrücken U19

1 Temmuz 2016 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2019 yılında Hertha Berlin

5 Ocak 2020 yılında Augsburg

5 Ekim 2020 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2021 yılında Bochum

30 Haziran 2022 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2022 yılında St. Louis CITY

Eduard Lowen kimdir

Eduard Lowen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Lowen şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Eduard Lowen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Eduard Lowen nereli

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