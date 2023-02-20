Roman Burki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Burki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Burki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Burki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Burki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Burki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Burki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Burki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Burki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Burki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Burki 14 Kasım 1990 tarihinde Münsingen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Burki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Roman Burki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Burki'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Roman Burki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RBuerki1

http://www.instagram.com/rbuerki/

Roman Burki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Burki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roman Burki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Burki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2007 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2008 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2009 yılında FC Thun

31 Aralık 2009 yılında BSC Young Boys

1 Şubat 2010 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2010 yılında BSC Young Boys

1 Ocak 2011 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2013 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2013 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2014 yılında Freiburg

1 Temmuz 2015 yılında Dortmund

1 Temmuz 2022 yılında St. Louis CITY

Roman Burki kimdir

Roman Burki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Burki şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Münsingen (1999-2005), BSC Young Boys (2005-2007)

Roman Burki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 21 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Roman Burki nereli

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