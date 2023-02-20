Aziel Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziel Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziel Jackson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziel Jackson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziel Jackson 25 Ekim 2001 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziel Jackson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Louis CITY SC futbol takımında oynamaktadır. St. Louis CITY SC takımına 7 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Aziel Jackson'nin St. Louis CITY SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aziel Jackson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azieljackson/

Aziel Jackson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziel Jackson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aziel Jackson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziel Jackson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2017 yılında Toulouse U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Blagnac

1 Temmuz 2019 yılında Crossfire Acad.

30 Nisan 2021 yılında Minnesota

24 Ağustos 2021 yılında North Carolina

30 Kasım 2021 yılında Minnesota

23 Mart 2022 yılında Minnesota 2

6 Kasım 2022 yılında Minnesota

7 Kasım 2022 yılında St. Louis CITY

Aziel Jackson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziel Jackson şuan St. Louis CITY SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.