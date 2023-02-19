Borys Barone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borys Barone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borys Barone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Borys Barone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Borys Barone 31 Mayıs 1994 tarihinde Isidoro Noblía şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Borys Santiago Barone Grillo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Borys Barone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borys Barone, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Borys Barone'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Borys Barone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Borys Barone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.
Borys Barone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Borys Barone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ocak 2015 yılında Tanque Sisley
30 Haziran 2016 yılında Danubio B
1 Temmuz 2016 yılında Tanque Sisley
16 Eylül 2017 yılında GyE Mendoza
11 Şubat 2018 yılında Cerro Largo
31 Mart 2021 yılında Rocha FC
15 Eylül 2021 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2022 yılında Cerro Largo
Borys Barone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Borys Barone şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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